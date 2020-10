Roma nun fa la stupida stasera. Virginia Raggi stonata anche quando canta

05 ottobre 2020 a

a

a

Virginia Raggi ci prova. Ma non ci siamo proprio. La sindaca prova a cantare "Roma nun fa la stupida stasera" tratta da Rugantino ma le orecchie sanguinano. Prima la prende un'ottava sotto. Poi sale ma è peggio di prima. Insomma la voce non fa proprio per lei.

Ai microfoni di Radio Rock Dejan Cetnikovic ci scherza su dicendo che assomiglia alla voce di Loredana Bertè. Meno male che il povero Trovajoli non può sentirla.

