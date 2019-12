"Natale con noi", successo di pubblico al Teatro Apollo per l'iniziativa dedicata all'Airc

Al Teatro Apollo a Roma grande successo della tradizionale ed ormai istituzionale manifestazione "Natale con noi", voluta dalla signora Marino, titolare della boutique Evelyn e organizzata dall'ACS (associazione centro spettacolo) di Gino Foglia. Presenti alla serata di beneficenza a favore dell'AIRC il giudice Emmanuele Agostini e maurizio principe; delegati Airc. Ancora una volta abbiamo visto uniti il mondo della beneficenza, la moda e lo spettacolo che, in un mix ben predisposto e delicato, sono riusciti a dare vita ad una piacevole e gioviale serata, alla presenza delle autorità civili e militari intervenute.

L'appello lanciato dalla signora Evelyn, al fine di raggiungere lo scopo dichiarato della manifestazione, che è quello di raccogliere fondi destinati all'AIRC, è stato recepito dalle istituzioni locali e da importanti imprese del territorio, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa benefica. "Grazie agli sponsor - commenta Roberto Garrubba - è possibile realizzare "Natale con noi", senza il loro contributo tutto questo non sarebbe possibile".

Splendida l'esibizione del corpo di ballo della"Kledi' Danz" e del giovanissimo Mattia Rigillo. Un tuffo nel passato con il cantante storico dei Dik Dik, Roberto Carlotto.

Tante le risate, grazie al cabarettista-comico camillo toscano, che ha saputo, con le sue battute, coinvolgere tutto il pubblico.

il dott. Emmanuele Agostini e Maurizio Principe (delegati Airc) hanno ringraziato la boutique "Evelyn" e tutti i cittadini che con la loro generosità danno un importate contributo a favore della ricerca.

Cornice della serata la scintillante sfilata di moda, in cui protagonisti sono stati i magnifici abiti della boutique "Evelyn". Il merito ad Antonella Papaleo di aver saputo organizzare le coreografie e delle modelle e dei modelli. In chiusura sono stati estratti con l’aiuto di alcuni ospiti in sala, i biglietti vincenti della riffa organizzata per la raccolta dei fondi da destinare all’Airc.

Tanti i premi per contribuire alla raccolta fondi Airc, generosamente messi a disposizione da maestri orafi, gioiellerie ed importanti artisti locali, sempre disponibili a contribuire concretamente alla raccolta fondi per la ricerca.