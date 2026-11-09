Boom del Colosseo e ticket introvabili

I nodi del turismo Protestano i tour-operator, ma per ragioni di sicurezza non si può aumentare la capienza

L'Anfiteatro Flavio passato da 7,6 milioni di visitatori del 2019 a oltre 15 dell'anno scorso

Impossibile per un turista venire a Roma e non visitare il Colosseo. Per entrare si tenta il tutto e per tutto, si cercano biglietti on line anche mesi e mesi prima e se non si trovano, si fanno file chilometriche sperando che nella biglietteria fisica all’ingresso del Parco sia rimasto qualcosa. Ma ahimè, almeno da dopo l’estate in poi, la ricerca è vana. L’aumento esponenziale del turismo e di pari passo, delle richieste di biglietti per il Colosseo, rende inutile ogni tentativo di ridursi all’ultimo momento. Del resto, se dal 2019 quando i visitatori sono stati 7,6 milioni si è passati ai 15,3 milioni dello scorso anno, bisogna tenerne conto. La Direzione del Parco è in grado di assicurare 3200 ingressi l’ora per circa 23 mila ingressi in una giornata di lavoro “tipo”, al costo di 18 euro a biglietto. Di più il Parco non regge, per motivi di sicurezza.

Alle agenzie autorizzate viene garantito circa il 35% di biglietti che acquistano in «via prioritaria»; poi c’è il canale ufficiale B2C dove viene rilasciata una prima tranche di biglietti a 30 giorni, una seconda a cadenza settimanale e una terza a 3 giorni dalla data di visita. E infine, presso la biglietteria fisica del Parco, c’è un altro 17% circa di ticket. Ma la fila aumenta e si fa fatica a soddisfare tutti.

Di più, nelle ultime settimane alcune agenzie autorizzate lamentano di non riuscire a rispondere alle richieste dei turisti, che si rivolgono a loro per entrare e che si dicono «costretti» spesso a comprare biglietti del Colosseo a prezzi molto più alti, anche 50-60 euro, perché l’ingresso all’anfiteatro include magari anche Palatino, Foro, e visite guidate.

«Abbiamo scritto una lettera al Parco perché da nostri controlli risultano in questo periodo rilasci di biglietti sul B2C in misura anche inferiore del 65% con picchi per alcuni giorni di 6 mila ticket in meno, creando così una rarefazione sul mercato vietata dall’Antitrust nel 2023», fa sapere un operatore associato a Confapi Turismo Latina e Lazio, che riunisce un centinaio di agenzie turistiche nel Lazio. «Faremo ancora una volta una segnalazione all’Antitrust e forniremo loro i numeri». Da parte del Parco la replica non si fa attendere.

«A parte che questi numeri non sappiamo dove li abbiano tirati fuori e non ci risultano. Ottobre, comunque, è un mese tradizionalmente di alta stagione, i biglietti on line sono sold out già dalla metà di settembre, ma sono disponibili quelli su piazza, vale a dire presso la cassa».

Dopo di che «è vero che c’è stato un calo di biglietti disponibili su piazza, ma questo dipende solo dall’alto afflusso di visitatori e anche dal tempo in cui si soffermano all’interno, capita che i turisti ci mettano di più ad uscire e quindi dobbiamo rallentare chi deve entrare ma sta nel normale ordine delle cose». La situazione andrà avanti allo stesso modo presumibilmente anche per i prossimi mesi di novembre e dicembre, continuano dalla Direzione, «non è stato così ad esempio ad agosto per via del grande caldo che ha fatto desistere in tanti a visitare il Colosseo».

Il consiglio, dunque, è di pensarci con largo anticipo a garantirsi l’ingresso presso l’Anfiteatro Flavio, pena doverci rinunciare.

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