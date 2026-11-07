Gualtieri si ricandida: “Roma, avanti tutti”. Prove di campo largo con M5s e Azione

Apertura della campagna elettorale con la segretaria del Pd Elly Schlein

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ufficializza la sua ricandidatura per un secondo mandato e fissa l’obiettivo: vincere al primo turno. “Sarebbe un risultato straordinario e sentiamo che c’è un apprezzamento dei romani per il lavoro di questa amministrazione che, ricordo, per cinque anni ha fatto tantissime cose, come non si vedevano da molto tempo, senza mai litigare o dividersi”, ha detto a margine dell’apertura della campagna elettorale all’Auditorium della Conciliazione.

Il nuovo slogan scelto per la corsa al Campidoglio è “Roma, avanti tutti”, che raccoglie il testimone di quello del 2021, “Roma, e tutti noi”. “Oggi ho ufficializzato la mia candidatura per continuare a trasformare Roma, a renderla più efficiente, più accogliente, più bella, più verde e solidale”, ha spiegato Gualtieri, annunciando una squadra che punta ad allargarsi.

“Non dobbiamo avere mai un atteggiamento spocchioso e di scarsa umiltà dall’alto nei confronti dei cittadini”, ha detto per poi annunciare l’obiettivo di voler portare in coalizione il Movimento 5stelle e Azione.

Gualtieri ha rivendicato il lavoro svolto dalla sua amministrazione e ha guardato alla prossima sfida elettorale: “Roma è una grandissima città, ma per essere cambiata in profondità servono 10 anni. Questi cinque anni abbiamo fatto tantissimo. Siamo orgogliosi del lavoro fatto. Al tempo stesso vogliamo essere giudicati anche per i progetti per i prossimi cinque anni, che vogliamo elaborare insieme in un’alleanza larga di forze politiche e di forze civiche”.

Quanto agli avversari, il primo cittadino ha assicurato che sarà “un confronto civile, come sempre”, aggiungendo: “Noi non faremo mai polemiche, ci concentreremo sulle cose positive che abbiamo fatto e che vogliamo continuare a fare”.

“Pieno sostegno al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che si ricandida per continuare un grande lavoro di trasformazione di questa città, mettendo al centro l’accessibilità della casa, dei trasporti e dei servizi”, ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a margine dell’apertura della campagna elettorale del primo cittadino all’Auditorium della Conciliazione.

“Questo grande lavoro di rigenerazione urbana e sociale noi lo sosteniamo pienamente – ha aggiunto Schlein – ma sosteniamo il sindaco sia nel suo progetto, sia nella volontà di allargare la maggioranza che lo sostiene”.