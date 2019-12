"L'altra Roma" il docufilm su Primavalle

Il progetto L’ALTRA ROMA - Primavalle, sguardi da una periferia della modernità giunge alla sua première. Il docufilm realizzato dall’Istituto Magistrale Statale “Vittorio Gassman” di Roma, con il finanziamento del Piano Nazionale “Cinema per la Scuola”, verrà proiettato in anteprima domani, giovedì 19 dicembre alle ore 11:00, presso il Multisala Andromeda (via Mattia Battistini, 195), sala che festeggia peraltro i suoi 20 anni di attività e riserverà le due sale principali per la proiezione.

Sin dal marzo 2019 il progetto, curato da Enzo Aronica e Paolo Pasquini, ha visto impegnati gli studenti in conferenze, laboratori, sessioni di scrittura e sceneggiatura, ma soprattutto in entusiasmanti ore di riprese e montaggio audio-video. Arricchiti dagli incontri con Rocco Papaleo, Mirko Frezza, Stefano Fresi e Leonardo D’Agostini, i ragazzi di Primavalle hanno raccontato in 50 minuti alcuni profili del loro quartiere, su cui negli anni Cinquanta avevano già puntato la macchina da presa Visconti, Rossellini e Lizzani.

Una grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico del “Gassman” Daniela Nappa, per la docente responsabile del progetto Barbara Quagliarini, per il referente didattico Serafina Di Stefano e per la Preside uscente, Monica Galloni, che nel 2018 presentò il progetto al MIUR e al MIBACT.