Firenze, poltrone e fondi elettorali: scoppia il caso Funaro-Nardella. Centrodestra all'attacco

Il sistema Firenze. Consolidato nel tempo, in grado di condizionare (indirettamente) le elezioni comunali attraverso un finanziamento di soggetti privati ad alcuni esponenti politici. Che, una volta saliti al potere, restituivano i favori avuti con nomine e assegnazioni di servizi pubblici. Sono queste le accuse, ovviamente tutte da dimostrare, contenute in un esposto presentato alla Procura del capoluogo toscano da Alessandro Draghi (FdI), Paolo Bambagioni, Eike Schmidt e Massimo Sabatini (Lista Schmidt) e Guglielmo Mossuto (Lega) che hanno tirato in ballo l’attuale sindaco Sara Funaro e il suo predecessore, Dario Nardella. «Scorrendo carte e nomi - hanno affermato i cinque consiglieri di centrodestra - abbiamo trovato il ripetersi di connessioni con incarichi, nomine, permessi, concessioni e altri fatti che si decidono in Comune. Non una, non due, ma decine di volte».

Nell’esposto viene citata la società Architecna Engineering Srl, che ha versato 5000 euro a Sara Funaro. Pochi mesi dopo il ballottaggio, la suddetta azienda ha ottenuto, con la determina 2024/08920 del 19 novembre 2024, in affidamento diretto «l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva di un nodo di interscambio (hub intermodale) di viale Europa per un importo pari a 102.815 euro. La stessa società altresì in Rtp Systra Sa, Systra Spa, Architecna Engineering Srl, Ambiente Spa e Aleph Srl è poi risultata affidataria dell’incarico di redazione del progetto definitivo per la realizzazione della linea tramviaria 4.1 tratta Leopolda Le Piagge, per un importo di euro 551.598,38». Viene anche evidenziato il nome della società RideMovi Spa, che ha versato all’associazione di Sara Funaro, «Firenze Futura», 2000 euro in data 19 giugno 2024. La RideMovi risulta «concessionaria di un servizio per la realizzazione e la gestione di un sistema di Bike Sharing». Nell'esposto viene citato anche Giovanni Fittante «che con la lista Anima Firenze ha corso a sostegno di Funaro», ha partecipato e vinto un bando «dello spazio pubblico al parterre, per la prima volta messo a bando per un progetto del genere, per realizzare qui un ristorante ed altre attività di natura commerciale».

I consiglieri di centrodestra hanno fatto espressamente riferimento anche a Dario Nardella: «La scuola di psicoterapia di Funaro ha sede a Palazzo Borghese, in via Ghibellina, dove ha sede anche l’ufficio da europarlamentare di Dario Nardella. Palazzo Borghese è di proprietà della famiglia Cardini, ceo della società Human Company, che ha acquistato dal Comune di Firenze il locale Flo, al Piazzale Michelangelo, mentre il sindaco Dario Nardella era ospite a Cuba degli stessi Cardini». Infine, Maurizio Frittelli, «nominato da Funaro Presidente dell’azienda pubblica di Montedomini», dopo essere stato «per anni il presidente dell’associazione di Nardella, Punto su Firenze e mandatario di tutte le sue campagne elettorali». Dulcis in fundo, l’azienda Avr, che ha dato, attraverso l’amministratore delegato Claudio Nardecchia, 4000 euro di finanziamenti alla campagna elettorale di Sara Funaro e 2500 per quella di Nardella. «Avr Spa ha in appalto il global service della manutenzione delle strade del comune di Firenze». Una particolare attenzione merita il finanziamento «della società Aboca, che detiene l’80% delle quote di Afam Spa, la società partecipata pubblica (20% del comune di Firenze) che gestisce 22 farmacie» in virtù di una concessione da parte di Palazzo Vecchio. Aboca «il cui presidente è Massimo Mercati, ha erogato 20mila euro sul conto del mandatario di Funaro e altrettanto sul conto del mandatario di Nardella».

L’attuale inquilino di Palazzo Vecchio ha respinto al mittente ogni accusa: «Sono tranquilla. Abbiamo fatto tutto in maniera trasparente». Sulla vicenda è intervenuto anche l'europarlamentare dem (già sindaco di Firenze), Dario Nardella: «Ho chiesto ai miei legali di verificare il profilo diffamatorio delle dichiarazioni rese dai consiglieri di centrodestra perché infondate». La Procura valuterà se aprire un'inchiesta (che potrebbe successivamente portare ad un processo) o archiviare l’esposto.