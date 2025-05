Silvia Salis e il contratto al dirigente radiato: cos'è successo alla Federazione danza

21 maggio 2025 a

Si è presentata come una figura di punta nella lotta contro il sessismo e per la promozione dei diritti. Eppure, Silvia Salis, ex campionessa di atletica e oggi candidata sindaca a Genova per il centrosinistra, si troverebbe al centro di una bufera. Come pubblicato da "Il Giornale" nell'articolo firmato da Stefano Zurlo pubblicato il 21 maggio 2025, Silvia Salis, quando era vicepresidente del Safeguarding Office della Federazione Italiana Danza e Sport Musicali, avrebbe chiuso un occhio davanti alle uscite sessiste di Ferruccio Galvagno, uomo forte della Federazione, noto per slogan discutibili come «balla e tromba». L’Osservatorio non avrebbe mai preso posizione sulle dichiarazioni e sui comportamenti di Galvagno.

Il ritorno in auge di Galvagno, radiato nel 2010 per gravi irregolarità e reintegrato nel 2017, è culminato a inizio 2025 con un contratto per un ruolo chiave nel coordinamento dei programmi federali. Un premio che ha sollevato indignazione dentro e fuori la “cittadella dello sport ma che non ha suscitato reazioni ufficiali dall’organo di vigilanza. Nemmeno di fronte alle segnalazioni interne. Intanto Salis ha preferito dedicarsi alla sfida per la poltrona di sindaco di Genova, dove domenica e lunedì sfiderà il candidato del centrodestra, Pietro Piciocchi. In campagna elettorale ha rilanciato la sua battaglia contro il maschilismo, denunciando anche comportamenti inopportuni da parte di alcuni assessori locali. Ma il suo silenzio sul caso Galvagno ha creato un evidente cortocircuito con l’immagine pubblica che si è costruita. La questione è finita anche in Parlamento, con un’interrogazione della deputata del Pd Rachele Scarpa che ha definito “inaccettabile” il linguaggio di Galvagno, bollato come sessista e volgare. «Galvagno - scrive Scarpa - ha proposto, in modo inaccettabile, l’uso di uno slogan volgare come “balla e tromba”, sottolineando un approccio riduttivo, sessista e volgare alla disciplina della danza». Ma Salis, ancora una volta, ha scelto il silenzio. Una vicenda che oggi, dunque, imbarazza il centrosinistra.