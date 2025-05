Ponte sullo Stretto, i rilievi del Quirinale: via la norma antimafia. “Stupore” al Mit

Dario Martini 22 maggio 2025 a

a

a

Bocche cucite ufficialmente, ma il caso irrompe al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture creando «grande sorpresa e amarezza». Parliamo dei rilievi sollevati dal Quirinale al decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri lunedì scorso. Il Colle, infatti, avrebbe espunto la norma sull’antimafia per il Ponte sullo Stretto contenuta nel provvedimento. Il motivo? Il Quirinale temerebbe che possa creare interferenze con le indagini in corso. Di parere diametralmente opposto i tecnici del Mit che lo riterrebbero nella sostanza «un duro colpo proprio alla lotta contro la criminalità» per un’opera fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini.

Milano-Cortina e Ponte sullo Stretto, via libera al decreto Infrastrutture

Lunedì scorso era stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in conferenza al Mit con il vicepremier, a spiegare le novità. «Trasferiamo la procedura di realizzazione del Ponte sullo Stretto alla struttura per la prevenzione antimafia presso il Viminale, centralizzando gli esiti dei controlli e della gestione degli appalti alle prefetture, alle istituzioni», aveva detto, spiegando che la struttura «sta lavorando da tempo sulle opere di Milano-Cortina, sulla ricostruzione dei vari terremoti». Piantedosi aveva sottolineato che «sarà obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe antimafia delle imprese e non sono previste forme di silenzio assenso». Sulla stessa linea Salvini: «È un intervento di contrasto a potenziali illegalità che ci vede tutti allineati nel rigore contro la criminalità e nel volere il massimo della trasparenza. Il ponte è una parte del tutto».

Elly predica sulla sanità ma le Regioni rosse sono un baratro

I rilievi del Quirinale, di fatto, annullano quanto annunciato dai due ministri in conferenza solo tre giorni fa. Anche perché secondo fonti del Mit l’effetto della norma sull’antimafia non danneggerebbe le inchieste in corso ma, anzi, sarebbe il modo migliore per contrastare la criminalità. Intanto, ieri è arrivato il via libera finale al Ponte da parte del ministero dell’Ambiente. Il progetto passa così al Cipess, poi l’avvio della fase operativa.