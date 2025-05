The Times manda in tilt la sinistra: "Tutti pazzi per Meloni, sulle orme della Thatcher"

20 maggio 2025 a

a

a

"Tutti pazzi per Giorgia Meloni: perché i leader si innamorano di lei". A scriverlo non è un elettore di centrodestra suo social ma The Times, il celebre quotidiano britannico. “Gli abbracci, le strette di mano e i momenti esilaranti di Giorgia Meloni con gli uomini più potenti del mondo stanno diventando di rigore”, si legge in un articolo di Tom Knight che sottolinea come la premier abbia conquistato figure come Donald Trump, Elon Musk e Narendra Modi.

Cerno: "Italia isolata? Sì, è l'unico Paese che ha capito cosa sta succedendo"

Dal modello Albania che interessa anche i leader progressisti al rapporto con Donald Trump, il quotidiano britannico enfatizza la capacità personale di Meloni si essere empatica con i propri interlocutori. Il suo G7 in Puglia ha rischiato di attirarle "attacchi di gelosia da parte di chiunque”, ma lei “sta seguendo le orme di Margaret Thatcher, nota per abbandonare la sua facciata d’acciaio e flirtare con i leader maschi”.

L'Italia al centro dei negoziati, Meloni: "Il Papa è disponibile e noi siamo pronti"

Il Times sottolinea la sua capacità di avere "la battuta pronta che è la chiave dell’umorismo romano”, e sottolinea lo scambio di battute con Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che l'aveva chiamata "str...". “Presidente De Luca, quella stro**a di Meloni, come sta?”, gli ha detto tempo dopo. L'articolo riconosce grandi qualità a Meloni e racconta l'endorsement del segretario di Stato Usa Marco Rubio: “Qualche tempo fa il Presidente Trump ha ricevuto la premier italiana, Giorgia Meloni e lei parla un eccellente inglese. Le ho chiesto dove l’ha imparato, e mi ha detto da Micheal Jackson”. L'articolo campeggia nella prima pagina del Times proprio sotto la testata e il titolo farà venire qualche travaso di bile a sinistra: "Tutti pazzi per Meloni".