Cerno a Quarta Repubblica: "Italia isolata? Sì, è l'unico Paese che ha capito cosa sta succedendo"

L'Italia di Giorgia Meloni è isolata? "Sì, nel senso che l'Italia è l'unico Paese che in questi mesi ha capito qualcosa di quello che stava succedendo e che Meloni è l'unica che, piuttosto che dire che Trump è un mezzo matto, ha capito che nella sua follia c'è una logica e ha cercato di coglierla, di comunicarla ad altri leader europei e ce n'è una in particolare che l'ha capita bene ed è Ursula von der Leyen". A dirlo il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, stasera ospite a Quarta Repubblica. La sinistra non fa altro che gridare al fascismo, forse "per un esercizio intellettuale" che poco ha a che fare "con quello che abbiamo davanti", ha scandito Cerno, sottolineando che invece il governo di centrodestra ha ridato credibilità al nostro Paese. La discussione è stata intavolata dal conduttore Nicola Porro a partire dalle notizie, arrivate in serata, sul colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin e sulla possibilità che il futuro possa dimostrare ancora una volta la capacità della presidente del Consiglio di mediare e di fare la differenza in uno scacchiere geopolitico molto complesso.

Una prova di come Meloni sappia dettare la linea? In Europa "hanno cambiato linea sui migranti. Dopo 15 anni, in maniera netta". Mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz "ha capito, e infatti oggi il governo tedesco, attraverso il suo portavoce, ha detto di riconoscere a Meloni un ruolo che effettivamente ha avuto", in Italia c'è chi continua "a non vederlo". Chi censura davvero, chi non vuole rendersi conto di come il mondo stia evolvendo sta a sinistra. "Io mi sono trovato al Parlamento europeo, e se lo governassero come lo arredano saremmo una superpotenza, dove, in una Commissione si parlava di libertà di stampa e come primo atto era stato escluso un giornalista, contestato perché è stato a sinistra", ha affermato il direttore del quotidiano romano in merito al bavaglio che l'Ue ha messo a Il Tempo. Quanto alla galassia antagonista, che continua a mettere a ferro e fuoco l'Italia, ha concluso: "Questo è un disegno criminale, che inizia con Cospito e l'ammiccamento formale di un partito che manda in piazza terroristi e criminali, che si fanno chiamare studenti".