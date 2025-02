Nordio, la sinistra chiede la sfiducia ma diserta l'Aula: la foto della vergogna

25 febbraio 2025 a

Nell’Aula praticamente deserta della Camera dei deputati è iniziata la discussione generale sulla mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, presentata dalle opposizioni dopo la liberazione di Osama Njeem Almasri, comandante libico accusato dalla Corte penale internazionale di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Una battaglia campale per la sinistra, per la quale Pd, M5s Avs e compagnia cantante hanno annunciato barricate. Ci si aspettava che accorressero in massa sugli scranni di Montecitorio ma la foto che pubblichiamo qui sopra toglie ogni dubbio che la mozione di sfiducia per il ministro non fosse altro che una manovra strumentale per dare addosso al governo di Giorgia Meloni.

Si vede infatti la Camera praticamente deserta. Dopo l’illustrazione del deputato del Partito democratico Federico Gianassi, sono otto i deputati iscritti a parlare, nessuno di loro appartiene ai gruppi della maggioranza. Alle 15,30, l’Assemblea tornerà ad esaminare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè mentre l’esame della sulla mozione di sfiducia nei confronti di Carlo Nordio prosegue in un’Aula quasi deserta.