Camera dei deputati, tavola rotonda su "immigrazione e integrazione"

Martedì 25 febbraio, dalle 16 alle 18, presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati a Roma, si terrà la Tavola Rotonda "Immigrazione e integrazione: questioni aperte", un evento promosso dall’On. Souad Sbai, Responsabile del Dipartimento e Rapporti con le Comunità Straniere della Lega. L’incontro mira ad affrontare in modo critico e multidisciplinare le sfide e le opportunità legate all’immigrazione e ai processi di integrazione. Tra i temi principali che saranno trattati, vi sono le politiche migratorie, la condizione psicologica degli immigrati, la situazione delle donne e la radicalizzazione.

Il dibattito vedrà la partecipazione di esperti provenienti da diversi settori, tra cui: Luba Ulianova, esperta in management e coaching internazionale, Prof. Daniele Popolizio, Presidente del Gruppo Cenpis, esperto in Mental Coaching, Dr.ssa Romina Nicoletti, CEO di M.Ro Business Cooperation, specializzata nell'internazionalizzazione delle PMI, Dr.ssa Stefania Moretti, esperta in qualità e assurance nel settore sanitario, Avv. Antonella Sotira, Avvocato e Presidente di IUSgustando, Isabel Russinova, attrice e produttrice impegnata sui diritti umani e le pari opportunità, Dr.ssa Francesca Musacchio, giornalista e direttore di Ofcs Report, Dr. Bernard Selwan El Khoury, Direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring, Dr. Emiliano Stornelli, Presidente del Religion & Security Council. L’incontro sarà moderato da Alessandro Bertoldi. Le comunità straniere in Italia saranno anch’esse presenti, contribuendo al dibattito.