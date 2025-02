Sondaggio Mentana, il dato clamoroso: "Oltre il 30 per cento", dove vola FdI

24 febbraio 2025 a

a

a

Fratelli d'Italia oltre il 30 per cento. È il dato più rilevante del sondaggio Swg presentato da Enrico Mentana, come di consueto a inizio settimana, nel Tg La7 di lunedì 24 febbraio. La rilevazione fotografa lo stato attuale delle intenzioni di voto in Italia, con il partito guidato da Giorgia Meloni che conferma la sua posizione di prima forza politica nel Paese, registrando un 30,2% nelle intenzioni di voto, con un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 17 febbraio. Il Partito Democratico di Elly Schlein, si mantiene stabile e in leggera crescita, attestandosi al 22,2%, in aumento di 0,2 punti. Una crescita simile è registrata anche dal Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 12,2% (+0,3 punti). In lieve calo Forza Italia, che passa dal 9,3% al 9,2% (-0,1 punti), e la Lega che perde 0,2 punti percentuali (8%).

"Mia figlia mai con uno di destra": sondaggio smaschera l'ossessione della sinistra

Anche l'alleanza Verdi e Sinistra registra una leggera diminuzione, scendendo dal 6,6% al 6,5% (-0,1 punti). Tra i partiti di centro, Azione si attesta al 3,2%, in lieve crescita di 0,1 punti. Italia Viva, invece, cala al 2,8% (-0,2 punti), mentre +Europa scende all'1,9% (-0,2 punti). Noi Moderati registra un lieve aumento, passando all'1,1% (+0,1 punti). Le altre liste raccolgono il 2,7%, in calo di 0,3 punti. Significativo il dato relativo agli indecisi o a chi non si esprime, che sale al 33%, in aumento di 2 punti percentuali rispetto alla settimana precedente.