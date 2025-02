Trump, l'elogio a Meloni davanti a Macron: "Leader meravigliosa". E l'Italia...

24 febbraio 2025 a

L’Italia è un alleato «molto importante» degli Stati Uniti e Giorgia Meloni è «una grande leader». Così il presidente Donald Trump nello scambio di battute con i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca, prima del bilaterale con Emmanuel Macron. Ai cronisti il leader Usa ha detto inoltre che la guerra in Ucraina potrebbe finire «entro settimane».

«Amo l’Italia, è un Paese molto importante. C’è una donna meravigliosa come leader, e oggi era nelle discussioni del G7, penso che l’Italia stia facendo molto bene e abbia una leadership molto forte con Giorgia», ha ribadito dallo Studio Ovale il presidente Trump, con al fianco Macron, prima del loro bilaterale.

Il presidente francese dal canto suo ha detto che «l’Europa è pronta a fare di più per la difesa del Continente» e ha auspicato un «forte coinvolgimento» degli Stati Uniti per garantire la pace in Ucraina.