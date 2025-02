Inchiesta migranti, Gasparri schianta il Pd: "I presunti difensori dei diritti smascherati dalla realtà"

04 febbraio 2025 a

L'inchiesta sulla corruzione nei flussi migratori in Campania con decine di indagati ha scatenato un terremoto politico. "Apprendo che il tesoriere del Pd in Campania, Nicola Salvati, è stato arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I presunti difensori dei diritti umanitari, uno dopo l'altro, vengono smascherati dalla realtà dei fatti", tuona il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Tesoriere arrestato, Pd campano nella bufera. FdI all'attacco: Schlein non dice nulla?

"Dal Parlamento alla Campania, pensano di poter ingannare i cittadini promettendo porte aperte a tutti e integrazione facile. In realtà, il far west dei flussi migratori non fa che ingrassare i portafogli di trafficanti e criminali, anche in Italia - attacca il veterano azzurro - De Luca, intento a tenersi stretta la poltrona, Schlein e compagnia, non sapevano nulla di tale Nicola Salvati, che agiva illegalmente per tornaconto personale? Questa vicenda conferma una volta di più che il cambiamento della politica migratoria rappresenta una decisione giusta e necessaria da parte del governo di centrodestra. E sul Pd campano grava anche la sconcertante vicenda del Presidente della Provincia, Alfieri, legatissimo a De Luca, che stando agli arresti domiciliari non si dimette da presidente della provincia di Salerno. Una vergogna assoluta”.