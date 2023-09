Sondaggio Dire-Tecnè, Meloni vola. Schlein a picco: Pd nel mirino M5s

Sullo stesso argomento: Vespa zittisce la sinistra con i veri numeri del primo anno di Meloni

Gli italiani fiducia nella premier Giorgia Meloni, con il dato che cresce rispetto a sette giorni così come il consenso a Fratelli d'Italia. Non solo. Il vero smottamento è a sinistra, con il Pd di Elly Schlein che fa registrare un'evidente battuta d'arresto e il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che nel giro di una settimana si avvicina di quasi un punto percentuale. Sono questi alcuni spunti che emergono dall'ultimo sondaggio Dire-Tecnè pubblicato sabato 23 settembre che comprende interviste effettuate tra il 21 e 22 settembre 2023 su tutto il territoriale nazionale.

Come anticipato, torna a salire la fiducia degli italiani nella premier Meloni, che questa settimana registra un +0,2% rispetto a sette giorni fa, toccando quota 47,5% di consensi. In calo, invece, la percentuale di coloro che non hanno fiducia in Meloni 47,2% (-0,1%). Scende al 5,3% (-0,1%) la fetta di coloro che non hanno ancora un’opinione.

Per quanto riguarda l'orientamento di voto degli italiani ai partiti, crescono Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle, in calo il Partito democratico. Stabili Forza Italia e Lega. Insomma, centrodestra allunga sulla coalizione di centrosinistra. Il borsino dei partiti al momento vede Fdi in testa col 28,4% (+0,2% rispetto a 7 giorni fa), seguito dal Pd a 19,4 (-0,4%). Sale ancora il M5S (+0,3%), ora al 16,4%. Tre punti sseparano i due partiti di opposizione. Quindi Forza Italia 10,1%, la Lega di Matteo Salvini 9%, Azione di Carlo Calenda 3,7% (-0,1%), Alleanza Verdi-Sinistra 3,4% (-0,1%), +Europa 2,4% (-0,1%), Italia viva di Matteo Renzi 2,3% (+0,1%). Il 4,9% (+0,1%) è la quota che si dividono gli altri partiti.