Sondaggio Pagnoncelli, anche gli elettori di sinistra temono l'emergenza migranti

23 settembre 2023 a

a

a

“Tutti, con accenti diversi, concordano sul fatto che oggi il fenomeno dei migranti sia una vera e propria emergenza”. È questa la sentenza di Nando Pagnoncelli dopo l’ultimo sondaggio sul tema immigrazione realizzato per il Corriere della Sera. Il sondaggista snocciola i numeri della crisi che fa paura: per il 57% degli italiani è un’emergenza, un dato che supera il 70% tra gli elettori di centrodestra, ma è intorno al 50% anche tra gli elettori del Partito democratico. Ma c’è anche una sorpresa: “È da sottolineare come tra gli elettori del Movimento 5 Stelle sia le stime della presenza di migranti, sia la valutazione dell’emergenza fanno emergere dati simili a quelli degli elettori di centrodestra. Il che spiega probabilmente l’irrigidirsi recente di Giuseppe Conte”. E che ha portato ad una frattura col Pd, che però dovrebbe tenere conto del pensiero dei suoi elettori.

“Gravissima anomalia”. Sul boom di clandestini aveva ragione Salvini

Si passa poi ad analizzare il comportamento dell’Europa nei confronti dell’Italia sui continui sbarchi. “La maggioranza relativa (il 47% degli intervistati) accusa l’Europa di sottovalutare il fenomeno e di non sostenere a sufficienza il nostro Paese. Il 18% la assolve parzialmente, poiché ritiene che le istituzioni di Bruxelles abbiano chiaro che l’Italia vada sostenuta, ma che non riescano a portare su queste posizioni la maggioranza dei Paesi membri (32% tra gli elettori del Pd)” i dati di Pagnoncelli. L’emergenza è vera e c’è e anche gli italiani se ne sono accorti. Forse al Nazareno ancora no.