Sondaggi, italiani delusi da Meloni? Pregliasco rovina la festa della sinistra

22 settembre 2023 a

a

a

Gli italiani bocciano il governo di Giorgia Meloni sulla gestione dei migranti? Un sondaggio di Alessandra Ghisleri, pubblicato ieri dalla Stampa, secondo cui poco meno del 60 per cento è critico nei confronti dell'esecutivo sul tema immigrazione, ha scatenato le opposizioni. Insomma, "luna di miele" finita? A commentare gli scenari del consenso nel corso della puntata di venerdì 22 settembre di Omnibus, su La7, è Lorenzo Pregliasco direttore di YouTrend. Ebbene, l'esperto sottolinea un altro dato rilevante che arriva da un sondaggio Emg. Il 55 per cento degli italiani secondo questa rilevazione percepiscono gli immigrati come "un peso", solo il 31 per cento come "una risorsa" mentre il 14 per cento non sa o non risponde. Su questa valutazione, probabilmente, pesano anche le condizioni in cui i migranti irregolari, senza formazione, lavoro o prospettive, si trovano a vivere in Italia. Tornando al sostegno a Meloni, il sondaggista spiega che coloro tra gli elettori di centrodestra "che oggi possono essere delusi sulla gestione dei migranti vorrebbero politiche più restrittive. Non mi aspetto che questi elettori possano guardare con interesse a sinistra o al Movimento 5 stelle", commenta Pregliasco.

Il sondaggio da Vespa fa impallidire il Pd. E ora c'è il rischio del clamoroso sorpasso

Insomma, chi ha spinto il centrodestra fino a Palazzo Chigi alle elezioni sarà pure critico sull'immigrazione, ma è da escludere che finirà a votare Elly Schlein o Giuseppe Conte per questo. "È un elettorato che casomai potrebbe essere tentato dall'astensione, ma come detto sull’immigrazione chiede misure restrittive" e continuerà a "guardare a destra. Non vedo molti spazi", commenta il sondaggista. Inoltre il consenso a Giorgia Meloni e alle forze di maggioranza "si vede dai sondaggi sui partiti", con FdI e il centrodestra sempre saldamente in testa.