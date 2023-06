Cartabianca, surreale Schlein: "Le elezioni? Non abbiamo peso da soli"

Sullo stesso argomento: Continua la fuga dal Pd e Conte ride: il sondaggio che inguaia Schlein

Una magra consolazione per Elly Schlein, quella espressa nel corso di Cartabianca, su Rai3. "Abbiamo perso le amministrative, soprattutto i ballottaggi ma non abbiamo perso da soli. Il Pd è impegnato a costruire un’alternativa credibile senza presunzione di autosufficienza...", afferma la segretaria del Pd. Lavorare sul'alternativa? "Continueremo a farlo. Le forze alternative alla destra hanno la responsabilità di lavorare insieme", ha detto Schlein. Insomma, si riapre il cantiere con il Movimento 5 stelle, che negli ultimi sondaggi ha ripreso a rosicchiare quote di consenso ai dem.

Tra le varie forze dell'opposizione "ci sono molti punti in comune, ci vuole tempo, se aspettiamo di starci tutti simpatici a vicenda è difficile.Ma noi continuiamo nello sforzo di essere unitari. Io sono a disposizione, se vogliamo trovarci e darci un appuntamento, vediamoci per capire su quali punti possiamo unire gli sforzi nelle differenze", è l’appello di Schlein ospite di Bianca Berlinguer.

Per il resto, la segretaria dem spara a zero sul governo e la premier Giorgia Meloni: Non cadiamo nel tranello della destra perché il vittimismo è stata la cifra politica di Giorgia Meloni e oggi lo ha portato a essere quasi vittimismo di Stato. Non capisco perché questo governo se la prenda con chiunque dissenta colpendo intellettuali e opposizioni". Il riferimento è alla contestazione subita dal ministro Roccella al Salone del libro di Torino e alle parole rivolte dalla premier alla segretaria del Pd, che aveva parlato di un problema del governo con il dissenso. "È la mistificazione che la destra ha fatto, io ho detto che quelli non sono i nostri metodi", ribatte Schlein. Peccato nel caso di Roccella che la libertà di dissenso si sia trasformata in una censura di fatto.