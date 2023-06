Omnibus, Andrea Orlando su Schlein e Pd: preoccupato per la sinistra

06 giugno 2023 a

Elezioni e futuro della sinistra. Se n'è parlato nel corso della puntata di Omnibus in onda il 6 giugno su La7. Ospite in studio l'esponente dem, Andrea Orlando, che prende di petto la gestione del neo segretario e non nasconde la sua preoccupazione per il futuro del partito e della sinistra in generale.

"Dopo una sconfitta elettorale è fisiologico che ci sia una ripartenza. Sono preoccupato perché vedo quello che sta succedendo in Europa e in Italia e vedo l'enorme lavoro che va fatto. Ed è un lavoro che non è scontato che abbia un esito positivo. Abbiamo visto sinistre più strutturate che, in questi settimane, cedono sotto i colpi della destra. Pensiamo solo a quello che è successo in Spagna. Quindi non ritengo che la scommessa sarà vinta ma non ci sono neanche le ragioni per dire che questa scommessa la si stia perdendo perché la Schlein non parla con l'esterno o non si confronta con gli altri. Schlein ha saputo suscitare entusiasmo in pezzi dell'opinione pubblica che oggi va capitalizzato, Abbiamo una grande occasione".