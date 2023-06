Sondaggio Porta a Porta, fuga dal Pd e Conte ride: il dato che inguaia Schlein

06 giugno 2023 a

Il trend degli ultimi sondaggi politici è chiaro, l'effetto iniziale della segreteria di Elly Schlein è finito rapidamente (come visto anche alle ultime elezioni Amministrative), il Pd continua a calare e il centrodestra è in gran forma. Nella rilevazione di Noto sondaggi per Porta a porta diffusa martedì 6 giugno si aggiunge un elemento nuovo: il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte torna a guadagnare terreno ai danni del Partito democratico.

In base ai dati dell'istituto di Antonio Noto per il programma condotto su Rai1 da Bruno Vespa, erge che Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano con il 28,5% (percentuale in aumento dello 0,5 rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 25 maggio). Il Pd perde invece un punto, fermandosi al 20,5%. In terza posizione si colloca il M5S con una percentuale del 15%, guadagnando la stessa fetta di consenso persa da Schlein e compagni: un punto percentuale. Segue la Lega stabile al 9,5%, così come Forza Italia che rimane al 7%. Resta stabile anche Azione-Italia Viva al 6,5%, mentre Verdi-Sinistra sale al 3,5% (+0,5). Stabili anche Più Europa al 2% e Noi Moderati all’1,5%.

Dal sondaggio che comprende le intenzioni di voto a livello nazionale sui partiti politici si deduce anche il valore delle coalizioni: il centrodestra (FdI-Lega-FI-Noi Moderati) raggiunge il 46,5% (+0,5 rispetto alla rilevazione precedente), mentre il centrosinistra (Pd-Verdi-Sinistra-+Europa) èperde mezzzo punto e scivola al 26%.