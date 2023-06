Pd in tilt, Schlein ora punta tutto su Boldrini per le Europee

06 giugno 2023 a

Latitano figure di peso all'interno del nuovo Partito Democratico di Elly Schlein e la segretaria si aggrappa al passato per cercare di risollevare il partito. Come riferisce Il Foglio c'è la volontà di candidare Laurea Boldrini alle elezioni Europee che si terranno nel 2024. L'ex presidente della Camera, eletta deputata alle ultime politiche, dovrebbe prendere il posto di Marta Bonafoni come capolista nella circoscrizione Italia centrale. Con la fedelissima di Schlein che dovrebbe in cambio ricevere la promessa di una candidatura alle prime suppletive che si terranno in caso di liberazione di un posto in Parlamento.

Nelle ultime settimane va segnalato un insolito attivismo di Boldrini, molto vicina al nuovo corso targato Schlein, essendo in particolare legata a Flavio Alivernini, attuale portavoce della segretaria ed in passato uno dei principali collaboratori della presidente di Montecitorio. E dietro la scelta di Boldrini c'è anche la volontà di fermare l'avanzata del M5S.