Elly Schlein, bordata di Molinari: "Smacco politico, è in difficoltà"

Il risultato delle amministrative 2023 è netto e non lascia spazio a discussioni. Al ballottaggio delle elezioni comunali il centrodestra ha riportato una larga vittoria ai danni del centrosinistra. Si è tornati al voto in 41 comuni italiani comprendenti 7 capoluoghi di regione. Un monologo dell’alleanza FdI-Lega-FI che vincono 5-1 il confronto sui capoluoghi grazie ai successi ad Ancona, Siena, Pisa Brindisi e Massa oltre all’importante affermazione a Catania. Per Partito Democratico e 5stelle solamente un successo di rilievo a Vicenza. Per Elly Schlein è stata una sconfitta molto pesante ed è proprio questo il tema al centro del programma di La7 “L’aria che tira” condotto da Myrta Merlino. Tra gli ospiti del talk show il direttore di Repubblica Maurizio Molinari che ha commentato i risultati delle amministrative.

“Il Pd ha subito una sconfitta secca, molto severa, ha perso ad Ancona, in Toscana ed in altri comuni importanti”, afferma Molinari che è molto netto nel giudizio e afferma chiaramente che la sconfitta del centrosinistra è "uno smacco politico di spessore nazionale e mette in grande difficoltà la segretaria Elly Schlein”.

Il risultato deludente delle elezioni comunali è un duro colpo per Schlein e il Pd in cui alberga un sempre più crescente malumore nei confronti della leader, c’è tensione e preoccupazione all’interno del partito. Molinari continua il suo intervento parlando della segretaria dem: “Questa sconfitta le impone di accelerare i tempi sul presentare un progetto che vada oltre le alleanze”, come quella con il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, "ei è stata eletta alla segreteria del Partito Democratico grazie ai voti di molti giovani che su temi nuovi l’hanno preferita a Bonaccini”. Maurizio Molinari conclude il suo intervento affermando: “Il punto interrogativo è vedere se l’approccio di Elly Schlein può servire al Pd oppure no, questa non è una domanda da poco”. Dopo due mesi alla guida dei dem, Schlein ancora non è riuscita a conquistare ampi consensi e il susseguirsi di sconfitte alle comunali non fanno altro che peggiorare la situazione. Quello che è certo è che gli elettori del Pd ancora aspettano i risultati de “l’effetto Schlein” che, a quanto pare, tardano ad arrivare.