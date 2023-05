Amministrative 2023, Elly Schlein rinvia la missione a Bruxelles

30 maggio 2023 a

La sconfitta del Pd alle amministrative 2023 fa ancora male a sinistra. E chissà che non sia proprio questa la ragione per cui il segretario dem, Elly Schlein, ha annullato all'ultimo minuto il suo viaggio a Bruxelles per incontrare gli europarlamentari del Pd. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, infatti, ha rinviato la missione prevista martedì e mercoledì a Bruxelles, mantenendo l’incontro, in modalità online, con la delegazione degli europarlamentari Pd. È quanto si apprende da fonti dem.

A questo punto, però, si apre il dibattito su cosa stia avvenendo davvero all'interno del partito. Siamo già alla resa dei conti? A chi accusa Schlein di essere un leader assente, risponde Francesco Boccia intervenendo a "L’aria che tira" su La7. «Se c’è una segretaria che è ovunque è Elly Schlein - ha detto Boccia - Elly forse non è dove la vogliono le opposizioni, ma è esattamente dove deve essere: nelle piazze, nelle fabbriche, nei luoghi del bisogno». Altri mettono in risalto cosa sarà necessario fare per consentire alle alleanze della sinistra di vincere le elezioni. «Dove si è stati capaci di costruire un’alleanza credibile si è vinto, ma dove il Pd ha intorno poco e niente diventa complicato - ha detto Davide Baruffi, responsabile Enti locali del Pd, commentando il risultato dei ballottaggi a Radio anch’io su Rai Radio 1 - No non c’è nessun processo» a Elly Schlein, «queste liste erano state fatte quando la nuova segretaria si è insediata. Costruire un’alleanza larga intorno a un Pd che torni a vincere è l’obiettivo che ci siamo dati al congresso e su cui lavorare. Abbiamo detto che sarebbe stata una traversata nel deserto. Costruire un Pd più grande è il primo obiettivo, costruire un’alleanza di centrosinistra con coloro che si reputano alternativi alla destra è il secondo. Vale per noi e spero che se ne accorgano anche M5s e Terzo polo. Confido che si annoino anche loro dopo un po' di perdere sempre le elezioni...», ha concluso l’esponente dem.