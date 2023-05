Omnibus, Marco Follini contro la sinistra: è solo una cosa furba

30 maggio 2023 a

Marco Follini, ex senatore, e in passato parte integrante dell'avventura del Partito democratico critica la gestione dem e spara a zero sulla commistione di culture politiche da cui sono nati i dem. Se n'è parlato durante la puntata di "Omnibus" in onda il 30 maggio su La7. Ospite in studio l'ex senatore Marco Follini.

"C'è un momento in cui la saggezza centrista torna utile a tutti. Il vento di destra spira ovunque. Oggi la destra è una cosa vera. A me non piace ma è vera ed è percepita come una cosa autentica. La sinistra è vissuta come una cosa furba. E tra una cosa vera e una cosa furba l'elettore tende ad andare verso la cosa vera. Mette insieme in modo un po' astuto figure, argomenti e suggestioni che non sono legati da una qualche coerenza. E' il partito contemporaneamente della Schlein e di De Luca e non dà l'idea di avere quel taglio di autenticità che in questa stagione politica è ritenuto molto prezioso. Il difetto sta nel manico, nella pretesa di radunare sotto lo stesso partito culture politiche che, per mezzo secolo, si erano combattute. I democristiani erano democristiani e i comunisti erano comunisti. Oggi le persone chiedono identità e hanno bisogno di riconoscersi in bandiere. Insomma sono stati mescolati malamente. Ho partecipato a quell'avventura ma mi sono reso conto di un sospetto che avevo fin dall'inizio: mettere insieme Moro e Berlinguer era una forzatura per l'uno, per l'altro e per i loro discendenti".