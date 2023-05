Terroristi in Francia, passa la mozione del centrodestra. Pure Pd e M5S votano a favore

24 maggio 2023 a

a

a

Con 265 sì, nessun voto contrario e 7 astenuti, la Camera dei deputati approva tra gli applausi la mozione presentata dalla maggioranza sulla mancata estradizione di alcuni terroristi 'rossi' dalla Francia. Nel testo, con primo firmatario Fratelli d’Italia, il centrodestra - che ha trovato i voti favorevoli di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle - impegna il governo «ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a fornire tutta la necessaria e dovuta assistenza ai parenti delle vittime dei reati commessi dai dieci terroristi italiani rifugiati in Francia, nella loro già annunciata intenzione di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo contro la decisione della Corte di cassazione francese».

"Riportiamo in Italia i terroristi rossi". La promessa di Foti

Con questo provvedimento, inoltre, la coalizione formata da FdI, Lega e Forza Italia chiede, «ferma restando l’intenzione di non voler interferire in questioni interne», di «sensibilizzare le autorità francesi affinché esplorino ogni possibile soluzione, compatibile con il loro ordinamento e con la normativa eurounitaria sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, per rispondere alla legittima richiesta di giustizia dei parenti delle vittime dei dieci terroristi italiani». E tutti i partiti hanno risposto presente, evitando divisioni su un tema che sta a cuore a tutti, a prescindere da colori e bandiere politiche.