Alluvione, Bonaccini: chiederemo a Von der Leyen fondo di solidarietà

Emergenza Emilia Romagna, Bonaccini chiederà a Ursula von der Leyen l'erogazione del fondo di solidarietà «Dopodomani verrà Ursula von der Leyen, quasi certamente, e abbiamo già inteso col governo di chiedere l’attivazione del fondo di solidarietà europea. Siamo convinti che centinaia di milioni di euro possano arrivare dall’Unione europea». Così il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, uscendo da Palazzo Chigi dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni e il governo sull’emergenza maltempo.

La Regione e le forze economiche e sociali dell’Emilia-Romagna hanno incontrato il Governo a Roma a Palazzo Chigi, per una gestione il più possibile condivisa dell’emergenza alluvione e dell’assistenza alla popolazione colpita, e per impostare le condizioni per la ripresa economica, la ripartenza e la ricostruzione. Garantendo a cittadini, famiglie e aziende ristori e sostegno rapidi e adeguati. Sulla base di una piattaforma di proposte definita insieme dall’intero sistema regionale. A incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i ministri competenti per materia, una delegazione guidata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insieme al sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi, e ai rappresentati delle associazioni di impresa e i sindacati, le professioni, gli istituti bancari.

Tutte organizzazioni firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima dell’Emilia-Romagna. L’incontro si è svolto subito dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato misure per 2 miliardi di euro a favore delle aree alluvionate in Emilia-Romagna, fra cui lo stop a tasse e contributi fino al 31 agosto e la Cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni per lavoratrici e lavoratori. Si tratta di un primo Decreto legge, cui seguiranno altri provvedimenti. «Un grazie alla presidente Meloni e a tutto il Governo per la vicinanza dimostrata in questi giorni alla nostra terra- ha affermato il presidente Bonaccini, insieme alla premier e ai ministri-. Sta nella velocità che saremo in grado di imprimere e nella bontà delle risposte che daremo ai cittadini, alle famiglie e alle imprese l’efficacia del sostegno che sapremo dimostrare alle popolazioni colpite, tra cui gente che ha perso tutto o quasi tutto. Il sistema Emilia-Romagna ha saputo rappresentare questioni a cui il Governo ha dato una risposta coerente, ora dobbiamo impostare meccanismi efficaci per il rapido ristoro dei danni e l’avvio della ricostruzione».