Pd, Schlein punta su Annunziata per le Europee: "Corteggiamento serrato"

Un "corteggiamento" serrato che è diventato una voce insistente in Transatlantico: Elly Schlein vuole candidare Lucia Annunziata alle elezioni Europee del giugno 2024 e per questo è in pressing sulla giornalista, conduttrice di Mezz'ora in più su Rai 3. La voce impazza in Parlamento, anche perché la strategia generale della segretaria del Pd in vista del voto europeo sta creando non pochi malumori nel partito fuori dalla sua cerchia.

Un retroscena di Repubblica spiega che "nel collegio meridionale, al quale aspira" il governatore pugliese Michele Emiliano, "la candidata non sarà - come lei crede e spera - Pina Picierno, attuale vicepresidente dell’Europarlamento". Il motivo è che "da qualche giorno gli spifferi del Transatlantico raccontano di un corteggiamento serrato a Lucia Annunziata, l’ex presidente Rai in odore di divorzio dai nuovi vertici sovranisti". La giornalista quattro anni fa "rifiutò le avance Pd", ma oggi con il cambio radicale a viale Mazzini previsto con il governo di Giorgia Meloni potrebbe cambiare idea,

A prescindere dal nome di Annunziata, tra i dem c'è preoccupazione, perché Schlein nella composizione della squadra dem per le Europee non avrebbe intenzione di rispettare crediti acquisiti in passato: sceglierà di persona, "uno per uno", i capilista. Anzi, le capilista perché secondo il retroscena l'idea della segretaria è di mettere tutte donne a capo delle cinque circoscrizioni, possibilmente lontane dalle correnti. Quindi i vari Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Nicola Zingaretti, se vorranno candidarsi difficilmente saranno capilista.