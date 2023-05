Achille Occhetto, sparata assurda a In Onda: "Perché Dio ha mandato il diluvio"

Valentina Bertoli 21 maggio 2023 a

Un’equazione zoppa, una narrazione imbarazzante: Achille Occhetto, storico segretario del Pd, accolto nel salotto di “In onda”, lancia sul tavolo del dibattito un tema caldo, quello della connessione tra gli atti vandalici compiuti dagli attivisti di Ultima Generazione e gli allagamenti che stanno flagellando il territorio italiano. Con l’obiettivo di risvegliare le coscienze dei telespettatori, Occhetto avanza una teoria che tiene in scacco perfino la sua “erede” Elly Schlein, in quel momento in collegamento. “Dio ha mandato il diluvio perché questi ragazzi erano inascoltati”: così l’intervento dell’ex deputato, che manda in tilt il conduttore David Parenzo, scatena un polverone di critiche.

Ospite a “In onda”, il talk-show di attualità e politica di LA7, Achille Occhetto è uscito allo scoperto nel corso della puntata di sabato 20 maggio e ha lasciato tutti di stucco. A scatenare una lezioncina poco gradita al pubblico è stato l’argomento che sta catalizzando l’attenzione di tutti i giornali e di tutti i programmi televisivi: il maltempo e le sue disastrose conseguenze in Emilia-Romagna. Un fatto è certo: in poche ore l’acqua che ha gonfiato i fiumi e causato le irreparabili esondazioni ha dimostrato che le previsioni dei climatologi non bastano. La deriva prevista dai modelli non ha impedito alle perturbazioni meteorologiche a carattere violento di provocare un vero e proprio disastro.

Achille Occhetto, forte delle immagini mostrate in diretta dalle città colpite dalle alluvioni, sottolinea l’urgenza di concreti provvedimenti e difende a spada tratta gli ambientalisti di Ultima Generazione. Con un atteggiamento poco lucido e con accento polemico, l’ex leader del Partito Democratico pronuncia parole che lasciano allibiti tutti, conduttori compresi: “È stato il Signore, che ha creato la terra, che da tempo vedeva questi ragazzi che con la vernice lanciavano allarmi ma erano inascoltati. E allora il Signore ha detto loro: ‘Ci penso io a fare capire chi non vi ascolta’. E ha fatto come quando mandò l’invasione delle cavallette. Così in tre giorni ha inviato la pioggia di sei mesi”. La tensione si taglia con il coltello e il conduttore David Parenzo, sostenuto dalla collega Concita De Gregorio, risponde per le rime: “Certo che sentire un famoso ateo come lei parlare di Dio…”. A restare muta e visibilmente interdetta è anche Elly Schlein, l’attuale segretaria del Pd, in collegamento con i padroni di casa. Il mondo dei social condanna la castroneria dell’ex deputato e la reazione della leader di sinistra: “Elly trangugia un bicchiere d’acqua” o “Follia invade lo studio”.