Amministrative, surreale Schlein: per lei il Pd ha vinto il Pd. "Noi primo partito"

D'accordo che nell'analisi post voto ognuno porta acqua al suo mulino, ma a sentire Elly Schlein il Partito democratico ha vinto le elezioni amministrative che hanno visto poco meno di seicento comuni al voto per scegliere sindaci e consiglieri. "Dai dati emerge che il Pd è il primo partito in quasi tutti i capoluoghi in cui si è votato e questo è un segnale di grande vitalità e di radicamento suoi territori", ha detto la segretaria dem nella conferenza stampa sul risultato delle elezioni.

"La destra frena e anche coloro che hanno votato la destra si rendono conto delle difficoltà del governo sul Pnrr, sul lavoro, una destra che sceglie di aumentare la precarietà e non vede come questa sia legata alla crisi della natalità", afferma Schlein. Insomma, un trionfo. Peccato che a Latina il Pd ha subito una delle più dolorose imbarcate degli ultimi anni, e il centrodestra ha conquistato Sondrio, Treviso, Imperia, e altre importanti città sono al ballottaggio. Come ad Ancona, ormai ex feudo rosso.

Il centrosinistra ha vinto al primo turno solo in due capoluoghi. "Le vittorie di Brescia e Teramo ci permettono di prendere la rincorsa per i ballottaggi. Adesso è il momento di fare uno sforzo in più verso i ballottaggi: non smobilitiamo ma rilanciamo", argomenta Schlein che sul possibile asse con il Movimento 5 Stelle afferma: "Noi vogliamo allargare e rendere più espansive le nostre candidature. C’è la nostra piena disponibilità a incrociarci anche con i leader delle altre forze. Noi ci siamo". Iniziative elettorali con Giuseppe Conte per i ballottaggi? "Questo dovete chiederlo a loro. Noi ci siamo", dice la segretaria dem.