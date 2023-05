Supermedia sondaggi, mazzata per il Pd a pochi giorni dal voto. Su FdI e Lega

11 maggio 2023 a

a

a

Sono oltre 700 i comuni chiamati al voto alle elezioni amministrative che si terranno per lo più domenica 14 e lunedì 15 maggio, con gli eventuali ballottaggi, per i Comuni oltre i 15mila abitanti, fissati per il 28 e il 29 maggio. L'attenzione torna sui sondaggi politici: giovedì 11 maggio è stata presentata la consueta Supermedia Agi/YouTrend che integra i risultati delle rilevazioni più recenti dei principali istituti demoscopici e le sorprese non mancano. Tra i "verdetti" che emergono c'è la crescita del partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, e della Lega di Matteo Salvini. A sinistra invece il Pd di Elly Schlein arretra in vantaggio del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

La sfida del Lazio si vince a Latina, Aprilia e Fiumicino

FdI si attesta al 28,9% (+0,2%). Per il Pd è finito definitivamente l’effetto Schlein: ormai da un mese non cresce più e si attesta poco sopra il 20%. A un mese esatto dal burrascoso "divorzio" tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, l’ex Terzo Polo sembra recuperare parte del terreno perduto, con Azione stabilmente sopra il 4% e Italia Viva che arriva a toccare il 3%.

Test amministrative, conto alla rovescia: centrodestra unito e sinistra divisa

I dati dei partiti: Pd 20,2 per cento (-0,3), M5S 16,1 (+0,2), Lega 9,1 (+0,2), Forza Italia 6,9 (-0,3), Azione 4,3 (+0,2), Italia Viva 3,0 (+0,6), Verdi/Sinistra 2,9 (-0,1), +Europa 2,2 (+0,1), Italexit 2,1 (+0,1), Unione Popolare 1,3 (-0,1). La Supermedia valuta anche gli scostamenti per le coalizioni. Il Centrodestra nel suo complesso è al 45,7 per cento (-0,4), il centrosinistra al 25,4 (-0,3). Il Terzo Polo valutato insieme è al 7,3 (+0,7).