Sondaggio Mentana, un altro clamoroso balzo. Fratelli d'Italia rimette il turbo

Come andrebbe se si votasse oggi? Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra vincerebbero di nuovo. Lo rivela il consueto sondaggio del lunedì di SGW per il TGLa7. Nel corso della diretta del telegiornale, il direttore Enrico Mentana ha illustrato i dati all’8 maggio 2023: il partito di Giorgia Meloni gode del consenso del 29,5% degli italiani con un balzo di +0,7% rispetto a una settimana fa, probabilmente grazie al decreto lavoro dell’1 maggio.

Il Partito Democratico con il 21,1% è saldamente secondo partito nel Paese dopo l’elezione di Elly Schlein alla segreteria, anche se registra una lieve flessione (-0,4%). Staccato c’è il M5s al 15,6% dal 15,3%.

In sette giorni non ci sono state variazioni per la Lega (9%), mentre Forza Italia perde uno 0,2% attestandosi al 6,6. Azione di Carlo Calenda dà fiducia al 4,1% (-0,2%) degli intervistati, seguono Verdi e Sinistra al 3,3% e Italia Viva di Matteo Renzi che guadagna 3 decimali e si porta al 2,8%. Sale +Europa (2,4%) e scendono Per l’Italia con Paragone (1,8%), Unione Popolare (1,6%) e Altre liste (2,2%).