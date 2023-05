Amministrative 2023, la sfida del Lazio si vince a Latina, Aprilia e Fiumicino

Massimiliano Gobbi 08 maggio 2023 a

Ultima settimana di campagna elettorale nel Lazio per le elezioni di domenica e lunedì, con la provincia di Roma e Latina protagoniste indiscusse di sfide politiche in comuni importanti come Latina, Fiumicino, Aprilia (i tre maggiori per numero di abitanti) Pomezia, Velletri e Terracina. Il Lazio si prepara ad eleggere sindaci e consiglieri comunali in ben 47 comuni, dopo la netta vittoria del centrodestra alle ultime regionali, in una due giorni che vedrà tantissimi cittadini chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

I comuni con più di 15mila abitanti sono dodici. Oltre ai 6 sopra citati, vanno ricordati anche gli altri quattro in provincia di Roma: Santa Marinella, Rocca di Papa, San Cesareo e Valmontone, e i due in provincia di Frosinone: Anagni e Ferentino. Se nessuno dei candidati supererà il 50% dei voti, i due che otterranno maggiori preferenze si sfideranno al ballottaggio del 28 e 29 maggio. Per i comuni sotto i 15mila abitanti, invece, è previsto il voto in un unico turno. In ballo ci sono tanti equilibri politici con il centrodestra favorito nelle province, a combattere voto su voto con il centrosinistra alle porte della Capitale. Per partiti e schieramenti sarà l’occasione per "contarsi", a pochi mesi dall’elezione di Francesco Rocca a governatore del Lazio, e ad un solo anno di distanza dal prossimo appuntamento elettorale previsto nel 2024 con le elezioni europee.

Conto alla rovescia per le Amministrative. Comuni al voto e candidati

Il comune più grande, tra quelli che andranno alle urne, è quello di Latina, unico capoluogo di provincia ad andare al voto con i suoi 126mila abitanti. Attualmente l’amministrazione è commissariata. Proprio qui si sfideranno l’ex sindaco Damiano Coletta, fresco vincitore delle primarie del centrosinistra contro Matilde Celentano, ex capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, in una elezione che quest’anno vedrà solo due candidati a sindaco, pertanto già nel pomeriggio di lunedì la città conoscerà il nome del suo nuovo primo cittadino. A supportare l’elezione di Celentano, cinque liste con centrodestra unito insieme alla Lista civica Matilde Celentano sindaco e Udc-Dc; quattro, invece, quelle in sostegno di Damiano Coletta: Latina Bene Comune, M5S, Pd e Per Latina 203.

Al voto, in provincia di Latina, anche il comune di Aprilia, la seconda città più grande per numero di abitanti della provincia.

A sfidarsi per la carica di primo cittadino 5 candidati sindaci: Luana Caporaso, Angelo Casciano, Carmen Porcelli, Lanfranco Principi e Andrea Ragusa. Tra i favoriti per il probabile ballottaggio, Luana Caporaso, ex vicesindaco della città alla guida della coalizione Aprilia Civica composta da otto liste e Lanfranco Principi, anche lui ex vicesindaco, sostenuto dal centrodestra unito e liste civiche.

A Terracina, invece, l’elezione arriva dopo un’inchiesta che ha fatto scattare le manette per la sindaca Roberta Tintari, amministratori, dirigenti e funzionari della città. A contendersi la vittoria finale 5 candidati sindaco: Fabrizio Di Sauro, Alessandro Di Tommaso, Massimiliano Cesare Fornari, Francesco Giannetti e Gabriele Subiaco. Tra i favoriti per il probabile ballottaggio, il candidato del centrodestra Giannetti con quello del centrosinistra Di Sauro, appoggiato anche dal M5S. Battaglia a suon di voti in provincia di Roma, in particolar modo a Fiumicino con i suoi oltre 80 mila abitanti. Qui lo storico sindaco uscente Esterino Montino, già senatore del Pd, sosterrà il suo attuale vice, Ezio Di Genesio Pagliuca, contro lo sfidante di centrodestra Mario Baccini, ex ministro per la Funzione pubblica nel governo Berlusconi. Il M5S, invece, ha deciso di correre da solo, presentando Walter Costanza. Stessa discorso per Claudio Cutolo, ex consigliere sceso in campo per la carica di primo cittadino con la lista civica Fiumicino libera.

A Pomezia, secondo centro per importanza con oltre sessantamila abitanti della provincia di Roma, dopo la sfiducia dell’ex sindaco grillino Adriano Zuccalà, ora diventato consigliere regionale, la sfida è tra 4 candidati: Veronica Felici, Eleonora Napolitano, Giacomo Castro e Stefania Padula. Tra i favoriti due donne: la leader del cartello di centrodestra Felici e Napolitano, la candidata per il centrosinistra. Sei, invece, i candidati alla carica di primo cittadino di Velletri. Nel comune dei castelli romani, l’uscente Orlando Pocci, avrà di fronte cinque rivali: Ascanio Cascella, Favetta Romano, Clorinda Ricci, Roberto Romagnoli e Fausto Servadio. Favoriti per la vittoria finale, il candidato del centrodestra Cascella e il sindaco uscente Pocci, che corre per il centrosinistra.