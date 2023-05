Salvini sotterra Landini: sciopero per un aumento in busta paga? Neanche su Marte

03 maggio 2023 a

Matteo Salvini inchioda le mosse "marziane" di Maurizio Landini. "Un sindacato che invita i lavoratori allo sciopero contro un aumento in busta paga non so se esista su Marte. Fosse stato il taglio delle buste paga ok, ma portare in piazza i lavoratori contro chi mette 100 euro in tasca al mese ai lavoratori mi incuriosisce", dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto questa mattina a Rtl 102.5. "Della forma possiamo parlare", ha aggiunto Salvini, "ma guardiamo alla sostanza. In questo decreto ci sono interventi sulla sicurezza, sull’alternanza scuola lavoro, sugli invalidi, sui vedovi e le vedove che erano stati esclusi dall’incremento dell’assegno unico in caso di morte del marito".

È difficile capire perché si chiami lo sciopero "su un provvedimento che mette soldi veri da luglio nelle buste paga e rivede il reddito di cittadinanza per chi rifiuta di andare a lavorare", ha aggiunto Salvini che ha annunciato: "Inviterò Cgil, Cisl, Uil e Ugl al Mit".

Invito a cui replica Landini, con gli stessi argomenti che hanno preceduto il cdm del primo maggio in cui è stato varato il decreto Lavoro: "Se si sono improvvisamente svegliati e ci convocano spero che non sia domenica alle 19 per poi dirci che hanno già deciso cosa fare il mattino dopo. Se vogliono fare trattative con il sindacato devono farlo prima di prendere le decisioni altrimenti è una finta, noi delle farse ci siamo stancati".