L'aria che tira, Vauro esagera: "Cosa fanno i fascisti", imbarazzo in studio

03 maggio 2023 a

Vauro Senesi non si smentisce e per attaccare il governo sul decreto Lavoro varato il primo maggio torna a battere sul solito tasto, ossia quello dei fascisti al potere. L'ultima palata di fango è stata lanciata nel corso della puntata di mercoledì 3 maggio de L'aria che tira, su La7, dove l'autore satirico idolo della sinistra più barricadera e militante ha criticato le ultime scelte del governo. "Dicono che hanno messo i soldi in tasca agli italiani, ma che parole sono? In tasca si mettono le mance", argomenta Vauro che poi si avventura in una ipotesi quantomeno audace: "Hanno chiamato decreto Cutro una legge contro i migranti, quando aboliranno la Liberazione lo chiameranno decreto 25 aprile...".

La conduttrice Myrta Merlino a quel punto, per evitare fraintendimenti, spiega che nessuno nella maggioranza vuole abolire la festa. "Ma c'è chi ha fatto melina, chi è scappato in Cecoslovacchia... pardon, oggi si chiama Repubblica ceca", afferma Senesi in riferimento alla visita a Praga del presidente del Senato Ignazio La Russa. Poi a Vauro scappa la battutaccia: "Ma si sa che il 25 aprile i fascisti scappavano...".

"Non esageriamo...", afferma Merlino che a quel punto manda in onda un servizio. E pensare che poco prima Vauro le aveva portato dei fiori per il compleanno che si festeggia oggi, mentre gli altri ospiti si sono limitati a fare gli auguri: "Vi ha surclassato, i comunisti sono bravi con le donne..." aveva commentato con una battuta la conduttrice.