Sondaggio Agorà, FdI torna a volare. Masia gela Renzi: "Con questi dati..."

All'interno dell'elettorato di Giorgia Meloni c'è una forte componente moderata, "non dimentichiamo che coloro che si dichiarano di destra in Italia sono il 12 per cento" mentre il consenso di FdI oggi è al 27,3 per cento, in crescita di tre decimali rispetto a sette giorni fa. A spiegarlo è Fabrizio Masia che ha presentato come di consueto i dati dell'ultimo sondaggio Emg nel corso di Agorà, su Rai3, lunedì 24 aprile.

"Meloni ha saputo intercettare un elettorato ampio di centrodestra", ricorda il sondaggista che sottolinea come il Pd abbia raggiunto il punto più alto degli ultimi mesi: 19,9 per cento in virtù di una crescita dello 0,4. Crescita "a discapito del Movimento 5 Stelle che perde quattro decimali" scendendo al 16,6 per cento.

Nella galassia del centrodestra risultano in calo Lega (9 per cento) e Forza Italia (7,2) mentre spicca il dato del Terzo Polo. "Dopo la separazione tra Azione e Italia viva le due liste non hanno numeri così diversi", rivela Masia. Il partito di Carlo Calenda è dato al 4,4 per cento, quello di Matteo Renzi al 3,6. Due settimane fa facevano insieme il 6,9. "Se si votasse domani per le Europee, Iv non supererebbe la soglia di sbarramento", sottolinea la conduttrice Monica Giandotti. Sì, dovrebbe fare il 4 per cento. Ma la rottura è recente e la situazione politica è in forte divenire - commenta Masia - Inoltre queste sono intenzioni di voto a livello politico, per le Europee il quadro cambia". Seguono Sinistra italiana-verdi al 3 per cento, Italexit 2,8, +Europa 1,9, Unione popolare 1,3 e Noi moderati 1,2.