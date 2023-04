Supermedia YouTrend, calano Fratelli d'Italia e Pd. L'effetto Berlusconi fa crescere Forza Italia

13 aprile 2023 a

Gli ultimi sondaggi Supermedia Agi/YouTrend sanciscono due novità rilevanti. Se, da una parte, Fratelli d'Italia e Pd sembrano alle prese con una lieve flessione, dal canto suo, invece, il centrodestra cresce grazie ai consensi raccolti da Lega e Forza Italia. In particolare, gli azzurri sembrano godere di una sorta di effetto Berlusconi legato all'affetto che ha circondato il Cavaliere, in queste ore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Andando a vedere i dettagli del sondaggio, Fratelli d’Italia si conferma in discesa sotto il 29% e il Pd accusa una battuta d’arresto che lo riporta sotto il 20%. Questi i dati più significativi della Supermedia Agi/YouTrend che, questa settimana, si basa su un numero di sondaggi lievemente inferiore al solito, a causa delle festività pasquali. Le rilevazioni rilevano anche un effetto del ricovero di Silvio Berlusconi con Forza Italia che guadagna e aggancia il Terzo Polo al 7,4%.

Ecco, invece, i dati della "Supermedia Liste": FDI 28,6% (-0,5%) PD 19,7% (-0,3%) M5S 15,8% (+0,2) Lega 9,0% (+0,4%) Terzo Polo 7,3% (-0,1%) Forza Italia 7,3% (+0,4%) Verdi/Sinistra 3,0% (-0,2%) +Europa 2,2% (=) Italexit 2,1% (=) Unione Popolare 1,6% (+0,1%) Noi Moderati 1,2% (=). Quanto, invece, alle coalizioni 2022, vediamo quali sono i numeri disaggregati: Centrodestra 46,1% (+0,3%) Centrosinistra 24,9% (-0,4%) M5S 15,8% (+0,2%) Terzo Polo 7,3% (-0,1%) Italexit 2,1% (=) Altri 3,8%.