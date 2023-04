Sondaggi, il Pd torna in rosso: mazzata per Schlein. E il centrodestra cresce

12 aprile 2023 a

Fratelli d’Italia stabile e sempre il primo partito nei sondaggi, il centrodestra cresce e cala il Pd che rivede il segno meno. L'ultimo sondaggio politico Dire-Tecnè sugli orientamenti di voto fa segnare un'inversione di tendenza. Almeno per quanto riguarda l'effetto benefico del cambio di leadership nel Partito democratico, oggi guidato da Elly Schlein. FdI resta al primo posto con il 29,7%, valore invariato rispetto alla rilevazione precedente. Il Pd perde 0,2 punti e scende al 19,8%. Ancora giù il M5S che, perdendo lo 0,1%, si attesta al 15,4%. La Lega guadagna lo 0,1% e sale all’8,7%. Scatto di Forza Italia che con un +0,7% arriva all’8,1%. Azione-Italia Viva segue con il 7,4% (+0,1%). L’Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 3,1% (-0,1). Più Europa è al 2,1% con (-0,2%). Per l’Italia con Paragone scende all’1,6% (-0,1%). Gli Altri sommati sono al 4,1% (-0,2%).

Il 54,7% degli intervistati dice di avere fiducia nella presidente del Consiglio, ma il dato è in calo dello 0,2%. Sale invece dello 0,1% la percentuale di chi dice di non aver fiducia in Giorgia Meloni: la percentuale è del 40,2%. I «non sa» sono il 5,1% (+0,1%). Discorso analogo per il governo nel suo complesso. Il 47,9% degli interpellati ha fiducia (-0,2% rispetto a una settimana fa); il 44,8% dice di non averne (+0,1%). La percentuale di «non sa» è 7,3% (+0,1).

Nel sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana nel corso del suo TgLa7 in onda il 10 aprile il partito di Giorgia Meloni risulta in calo dello 0,4% - passa dal 29,7 al 29,3% - ma guadagnano consenso gli altri due partiti della coalizione: la Lega di Matteo Salvini passa dall'8,4 all'8,8%, Forza Italia di Silvio Berlusconi sale dello 0,3% e si attesta al 6,5%.