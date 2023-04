Sondaggio Agorà, “si ferma l'effetto Schlein”. Pd impantanato, vola la Lega

11 aprile 2023 a

a

a

“Con l’effetto della Pasqua non sono da registrare oscillazioni”. È questa la prima sentenza data da Fabrizio Masia, sondaggista di Emg, nel corso della puntata dell’11 aprile di Agorà, il talk show mattutino di Rai3 condotto da Monica Giandotti. Masia snocciola i numeri delle intenzioni di voto per i partiti italiani. Fratelli d'Italia cala dello 0,2% fino al 26,6, "è già qualche settimana - la lettura del sondaggista - che FdI perde qualche decimale nelle nostre rilevazioni, anche se è sempre un dato più alto di quello fatto nelle elezioni politiche di settembre. Ma comunque in calo rispetto al 30% di un paio di mesi fa”.

Cresce il centrodestra, il sondaggio di Mentana rafforza il governo

"Il Pd era cresciuto molto dopo la nomina di Elly Schlein a segretaria, si è fermata questa settimana, ora ne vedremo l'evoluzione", l'analisi sui dem, che non subiscono variazioni rispetto alla precedente rilevazioni e restano al 19,3%. Piccola crescita dello 0,3% del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale fino al 16,8%. "Interessante il risultato della Lega, che sta crescendo da un po' decimale dopo decimale, si sta riavvicinando al 10%, c’è un po’ di rimescolamento all’interno dell’elettorato del centrodestra” segnala Masia sul partito di Matteo Salvini, che registra un +0,1% per un complessivo 9,6%. Piccolo calo per Forza Italia, che passa dall’8,2% all’8%, sempre in linea con le Politiche. Fa fatica invece l’alleanza tra Azione e Italia Viva: -0,1% in sette giorni, un negativo che porta il Terzo Polo al 6,8%.

Bomba alimentare vero rischio per l'Ue. Bisignani scuote tutti su Russia e Cina

Guardando la fiducia nei leader gli italiani votano ancora Mario Draghi (51% degli intervistati), ma non è distante Giorgia Meloni (48%). Chiude il podio Luca Zaia, governatore del Veneto (40%). L’unica variazione settimanale sui numeri uno dei partiti è quella legata all’ex premier Conte, che sale di un punticino percentuale e va al 38%. Buona la fiducia nel governo: si è passati al 48% (+1%) di indicazioni positive, contro il 50% (-2%) di quelle negative, un dato quasi paritetico.