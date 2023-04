Sondaggio Mentana, cresce il centrodestra di governo

10 aprile 2023 a

Il centrodestra cresce nei sondaggi. Il dato emerge dal sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana nel corso del suo TgLa7 in onda il 10 aprile. Secondo i dati Swg, Fratelli d'Italia perde lo 0,4% passando in 7 giorni dal 29,7 al 29,3%. Contemporanemente, però, guadagnano consenso gli altri due partiti della coalizione. La Lega di Matteo Salvini, infatti, passa dall'8,4 all'8,8% guadagnando lo 0,4% e compensando in pieno il calo del partito di Meloni. Altra crescita, però, è quella che coinvolge Forza Italia. Il partito del Cavaliere sale dello 0,3% passando dal 6,2 al 6,5%.

E cosa succede nel centrosinistra? Il nuovo Pd di Elly Schlein sale dello 0,3% passando da 20,4 a 20,7%. Contemporaneamente, però, Azione-Italia Viva cala dello 0,1% passando dal 7,8 al 7,7%.