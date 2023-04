Sondaggio, balzo di Lega e FdI. Il dato a sorpresa: per chi si mette male

07 aprile 2023 a

a

a

Fratelli d'Italia in lieve crescita rispetto a una settimana fa come del resto il Pd. Dal sondaggio Proger Index presentato da Corrado Formigli nel corso di PiazzaPulita su La7, il 6 aprile, emerge che i partiti guidati da Giorgia Meloni e Elly Schlein continuano la loro corsa. FdI cresce di un decimale e passa al 29,8 per cento, stesso aumento del Pd che si attesta così al 20,2 per cento. Il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte fa registrare un nuovo calo: perde 0,2 punti percentuali e scende al 15,4 per cento.

Riecco Toscani, insulti choc a Meloni e alla destra: "Ritardati mentali"

Nel centrodestra cresce anche la Lega di Matteo Salvini cheguadagna un decimo e si attesta all'8,7 per cento. Azione-Italia viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi invece perde due decimali e scivola all'8,1 per cento. Stesso calo di Forza Italia di Silvio Berlusconi che si attesta al 6,2 per cento. Tra gli altri partiti l'alleanza Sinistra italiana/Verdi è data al 3,2 per cento, +Europa al 2,6. Stabile il gradimento nei confronti della premier Meloni (45 per cento) e del governo (35).