Oliviero Toscani, insulti senza freni: "A destra solo deficienti. E Meloni..."

04 aprile 2023 a

a

a

Il centrodestra al governo scatena da mesi i commentatori di sinistra, tra l'altro inascoltati dagli italiani come dimostrano non solo i sondaggi ma anche i risultati delle urne, come nelle recenti elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia. Un ritorno recente è quello di Oliviero Toscani, fotografo noto per le sue campagne per Benetton, e polemista amato da una certa sinistra. Qualche giorno fa ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, se l'era presa con gli elettori di centrodestra "rei" di aver consegnato il Paese a Giorgia Meloni: "Questa generazione dei 40/60enni italiani... Sono una generazione balorda, sono quelli che hanno avuto i nonni fascisti e i padri comunisti, sono delle se**e, cicciottelli e tatuati, fanatici di Vasco Rossi".

"Disgustoso". Insulti a Meloni? Paola Ferrari stronca il suocero De Benedetti

Ospite de La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani su Radio 24, Toscani ha rincarato la dose a suon di insulti: "Giorgia Meloni? È un governo di ritardati mentali, compresa la Meloni che proponeva il blocco navale". E ancora: "Un immigrato è sicuramente più intelligente della Meloni". Non poteva mancare un'altra stoccata contro gli elettori: "La gente di destra è deficiente. Quando hai poco cervello sei di destra".

Sgarbi a processo per gli insulti a Carfagna. "Capra e...", furia alla Camera

Nel mirino del fotografo finisce, naturalmente, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Un caso clinico, bisogna ridere quando parla. Non dovrebbe essere lì, dovrebbe essere ai baracconi fascisti alle fiere di paese col fez e la gente che gli batte le mani", afferma nel programma radiofonico definendo la seconda carica dello Stato "un fascista da antiquariato, Roccella è più fascista di lui. È pericolosa, esempio di fascismo infimo".