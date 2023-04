Ghisleri, cosa rivela l'ultimo sondaggio: italiani preoccupati per i migranti

Giada Oricchio 05 aprile 2023 a

a

a

Il Pnrr interessa la politica, ma non gli italiani. La direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, ha illustrato i dati dell’ultimo sondaggio, per il quotidiano “La Stampa”, sulle priorità del Bel Paese. In collegamento con la trasmissione “Tagadà” su La7, mercoledì 5 aprile, Ghisleri ha rivelato che il Pnrr, il piano per le riforme e l’ammodernamento dell’Italia, è scivolato al nono posto delle preoccupazioni degli italiani intervistati. “Solo il 13,7% è preoccupato da come saranno spesi i soldi europei. Tra le priorità ci sono gli sbarchi e l’immigrazione. Per quanto sembri incredibile sono passati da essere fuori top ten al secondo posto. La vicenda di Cutro ha influito” ha commentato la sondaggista precisando che inflazione, aumento dei prezzi e temi economici sono al primo posto, le tasse al secondo e la salute sul terzo gradino del podio.

La guerra in Ucraina spaventa ancora molto gli italiani soprattutto perché non si intravede una via d’uscita (oltre il 20%), segue l’illegalità e l’evasione (16%), la mancanza di una visione per i giovani (15,8), la crisi delle aziende che delocalizzano lasciando a casa migliaia di lavoratori e infine la gestione del Pnrr. Infine Ghisleri ha spiegato che la vivace dialettica interna alla maggioranza di governo incide sugli indici di fiducia dei leader (-3% per Meloni e -2% per Schlein), ma non sui partiti.