Scoppola per la sinistra in Friuli, Schlein sparita: “Ha perso la voce, solo insulti e sconfitte”

03 aprile 2023 a

a

a

Il centrodestra ha trionfato nelle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, doppiando l’alleanza di sinistra tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Non un buon inizio per la nuova segretaria Elly Schlein, che dopo cinque ore dai primi scrutini di una vittoria subito sicura, è rimasta nel più totale silenzio. Un mancato intervento sul successo di Massimiliano Fedriga che non è passato di certo inosservato nello schieramento avversario. “Ma la Schlein? Ha perso la voce, rimanendo muta quando De Benedetti ha ingiuriato Giorgia Meloni definita ‘demente’. Ha perso le elezioni, sconfitta in Friuli Venezia Giulia con scarto enorme. Schlein, ovvero insulti & sconfitte” lo sfottò su Twitter di Maurizio Gasparri di Forza Italia.

“Premiato il buongoverno del centrodestra”. Meloni gongola sul Friuli

Oltre al Friuli l’altra ‘spia’ accesa per i dem è quella che arriva da Latina dove si sono celebrate le primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco. A vincere è stato il civico Damiano Coletta, sindaco uscente che si è imposto sulla candidata Pd, Daniela Fiore. Due partite che, certamente, non hanno visto protagonista Schlein, viene osservato da fonti dem alla Camera che, tuttavia, non nascondo una certa delusione per non aver visto quel “rimbalzo” che si sperava di vedere dopo le politiche, anche in virtù dalla ventata di rinnovamento portata dalla neo segretaria. L’effetto Schlein non si è visto.