Roberto Morassut lancia la bordata al Pd: la svolta Schlein non arriva a Roma

02 aprile 2023 a

a

a

Nuovo corso Pd, non si fermano i veleni e le accuse incrociate. L'ultima in ordine di tempo arriva dal deputato dem, Roberto Morassut, che accusa i dirigenti di Roma e Lazio di svolgere riunioni carbonare per decidere i gruppi dirigenti e i rimpasti all'interno delle amministrazioni. «La svolta prodotta nel Pd, con l’elezione di Elly Schlein, non è arrivata a Roma e nel Lazio. Sono in corso, come tutti sanno, nuovi caminetti di apparato tra le sottocorrenti locali o le propaggini di quelle nazionali per decidere gruppi dirigenti o addirittura rimpasti nelle amministrazioni. Senza nessuna riflessione politica sulle sconfitte elettorali subite e sulla stessa critica situazione di Roma dove occorre un forte sostegno all’amministrazione di Roma Capitale basato sul pieno coinvolgimento di ogni energia». Così il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut.

"Non si capisce dove stia andando". Anche Cottarelli non si fida del Pd

«Faccio appello ai dirigenti di Roma e del Lazio - continua Morassut - che ricoprono o hanno ricoperto incarichi nazionali e con più "storia" (come il sottoscritto, Nicola, Claudio ed altri): non alimentiamo questo andazzo. Fermiamo i caminetti e andiamo in trasparenza. Ognuno di noi ha l’età, le responsabilità e l’esperienza giusta per sfilarsi da ogni gioco di retrobottega, contribuire ad un percorso politico di analisi e di proposta serio e lasciar respirare questo partito puntando per la direzione del Partito su giovani o segretari di circolo che possiamo aiutare in modo libero e disinteressato. A Roma e nel Lazio si istruisca un percorso "costituente" vero e non solo evocato, con organismi e tappe formali al termine del quale si eleggeranno delle segretarie o dei segretari. Nei giorni scorsi un’assemblea composita di dirigenti e militanti interni ed esterni del partito lo ha chiesto in un’assemblea pubblica a via dei Frentani, la culla della nostra giovinezza politica». «Sarebbe giusto - spiega ancora il deputato Pd - che chi siede in un’assemblea elettiva si astenesse dal candidarsi e aiutasse nuovi quadri a emergere. Ho visto al lavoro tanti dirigenti di circolo bravi e capaci. Assumiamo almeno questo criterio di base. Non costruiremo nulla tornando ai conciliaboli semi segreti di sempre. Questo non è il partito che vorrei dopo l’elezione di Elly»