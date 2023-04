Agorà, il sondaggio di Masia: su la Lega, Schlein stacca Conte

03 aprile 2023 a

Il tema dei diritti delle famiglie arcobaleno è tra quelli toccati dal consueto sondaggio realizzato da Fabrizio Masia di Emg per Agorà, il programma condotto da Monica Giandotti su Rai3. È giusto che i figli di coppie omogenitoriali, ossia dello stesso sesso, siano riconosciuti in Italia? Per il 51 per cento degli intervistati sì, mentre è contrario il 33 per certo. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, invece, si registra un piccolo arretramento del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che tuttavia è di gran lunga la prima forza politica del panorama. FdI perde due decimali rispetto a sette giorni fa e si attesta al 26,8 per cento.

Continua la crescita del Pd di Elly Schlein che sale dello 0,4 e va al 19,3 per cento. Aumenta il divario con il Movimento 5 Stelle con il partito guidato da Giuseppe Conte che cede un decimale e scivola al 16,5 per cento. Lega in crescita al 9,5 per cento, Forza Italia in calo all'8,2. Arretra ancora il Terzo Polo Azione-Italia viva che scende al 6,9 per cento. Stabili Sinistra italiana-Europa verde (2,7 per cento) e Italexit (2,6), in calo +Europa (2), seguono Unione popolare (1,4) e Noi moderati (1,2).

Tra gli altri temi sul tavolo quello del Pnrr della "messa a terra dei progetti", con il 51 per cento degli italiani che è preoccupato che l'Italia non riesca a ottenere per intero i fondi europei.