Elezioni Friuli, Meloni si congratula con Fedriga: “Premiato il buongoverno del centrodestra”

03 aprile 2023 a

Alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia il presidente uscente e candidato con il centrodestra Massimiliano Fedriga è stato riconfermato. L’esponente della Lega ha doppiato lo sfidante del centrosinistra Massimo Moretuzzo, fermo intorno al 30%, mentre Giorgia Tripoli (‘Insieme Liberi’) è poco sotto al 5%. Male il candidato del Terzo Polo Alessandro Maran, che rischia di non arrivare al 3%. La netta vittoria di Fedriga ha portato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pubblicare un post di congratulazioni sul proprio profilo Facebook: “Congratulazioni a Massimiliano Fedriga, riconfermato Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Ha lavorato molto bene in questi anni, insieme a tutta la coalizione, e sono certa continuerà a farlo. Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”.

Il centrodestra umilia l'accoppiata Pd-M5S: Fedriga stravince le elezioni

Raggiante pure lo stesso Fedriga: “Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione. Un’importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini. Sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente rappresenta un orgoglio e uno sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente al fine di conseguire gli obiettivi del nostro programma”.