Pd, Bonaccini: "Niente nomi dall'alto". Schlein vittima della sua stessa retorica

25 marzo 2023 a

a

a

Elly Schlein affronta la prima vera grana della sua segreteria, ossia la scelta dei capigruppo di Camera e Senato. A temerle i bastoni tra le ruote è il suo ex sfidante alle primarie, Stefano Bonaccini. Il governatore dell'Emilia Romagna è stato nominato presidente del Partito democratico per mantenere sulla barca dem quelli che lo avevano votato, molti dei quali iscritti al partito. E Bonaccini per principi simili chiede una rappresentanza anche nelle nomine. E attende una proposta concreta entro lunedì. Se non è un ultimatum, poco ci manca.

"Pronti alla conta", il Pd già esplode sulle nomine. Faida Schlein-Bonaccini

"Mi muoverei come la segretaria mi ha proposto ancora stamattina: proseguire nel confronto per capire come intende comporre il quadro complessivo nelle prossime ore, auspicabilmente da qui a lunedì. La linea e i nuovi assetti nei gruppi e nella segreteria. Per questa ragione vi proporrei di procedere così: non aprirei un dibattito su un quadro che manca di troppi elementi e userei il tempo che ci separa a lunedì per andare a chiuderli, a vedere qual è la proposta complessiva che Elly fa". sono le parole di Bonaccini ai parlamentari che hanno sostenuto la sua mozione al Congresso pd, secondo quanto trapela.

Nervi tesi nel Terzo Polo: Calenda strizza l'occhio al centrodestra, renziani stizziti

"Elly mi ha rappresentato il suo orientamento sui capigruppo la settimana scorsa e mi sono sentito in dovere di consigliarle subito prudenza. Non perché io creda che spetti a me dare pagelle sui nomi, ma perché penso che coi gruppi parlamentari vada costruito un rapporto positivo", argomenta Bonaccini che in un passaggio rivolge contro Schlein la sua stessa retorica: "Costruire questa sintonia a me non pare così difficile se si fanno i passaggi giusti e non si calano dall’alto proposte chiuse e indiscutibili", ha detto il presidente del Pd. Niente nomi dall'alto, come Shlein inveiva - in campagna per le primarie - contro "cacicchi e capibastone".