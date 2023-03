Sondaggio gela Schlein. Ius soli, Lgbt, migranti: cosa pensano gli elettori Pd

17 marzo 2023 a

Il "nuovo" Pd di Elly Schlein definisce le sue priorità: dalla proposta del salario minimo "scippata" al Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, che ne aveva fatto un nuovo totem dopo lo stop del governo al Reddito di cittadinanza, al solito refrain su Ong, Ius soli, diritti Lgbt e via dicendo. Ma l'agenda della neo-segretaria del Partito democratico si scontra con la realtà del suo elettorato: sono proprio queste le "priorità" degli italiani con simpatie di sinistra?

A rispondere a questa domanda è un sondaggio realizzato da Izi per Repubblica basato su interviste a un campione di elettori del Pd e dei 5Stelle. La domanda è chiara: "Indichi con un numero da 1 a 10 la scala di priorità che dovrebbe avere il Partito Democratico sotto la nuova segreteria di Elly Schlein". I voti più alti, che indicano la classifica delle priorità, riguardano il "Rafforzamento Sanità pubblica 85,7%", seguito da "Una forte iniziativa a difesa dei salari 84,7%" e dal "Salario minimo 83,4%". Insomma, il tema del lavoro è centrale: seguono "Limiti ai contratti precari 79,6%", "Finanziamenti alla scuola pubblica e all’università, abolizione finanziamenti alla scuola privata 77,8%", "Lotta all’emergenza climatica con interventi concreti 77,5%".

La scala dei valori continua con "Innalzamento pensioni minime 76,6%", "Lotta alla discriminazione di genere 76,2%", "Avvio di un percorso di pace in Ucraina 74,8%", "Regole ferree sulle attività di Lobbying in Europa e contrasto a fenomeni corruttivi 74,7%", "Gender Pay gap – abbattimento della disparità economica di genere 71,4%", "Rafforzamento corridoi umanitari e cancellazione Bossi Fini 66,6%", "Protagonismo UE nello sforzo diplomatico 66,1%", "Riduzione orario di lavoro, settimana corta, lavoro agile 64,6%".

Accoglienza piuttosto tiepida per "Matrimonio egualitario 62,8%" e "Diritti LGBT+ 62,4%", Ma anche un altro tema caro a Schlein: "Eliminare finanziamenti alla guardia costiera libica 61,8%". Seguono "Diminuzione delle spese per gli armamenti 61,0%", "Contrasto alle correnti di partito e unitarietà 60,9%". In fondo alla classifica la proposta dello "Ius soli 57,7%", antico pallino della sinistra. Curioso che l'ultimo posto è occupato dalla "Difesa del reddito di cittadinanza 52,3%", tema che ormai, evidentemente, oltre ai dem non scalda neanche gli elettori grillini.