Elly Schlein, la rivelazione sulla segretaria del Pd: "Fino a fine mese insieme"

Giada Oricchio 17 marzo 2023 a

a

a

Chiara Gribaudo ed Elly Schlein come Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro: affitto condiviso a Roma. La neo vicepresidente del Partito Democratico ha parlato a cuore aperto con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, conduttori di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1, rivelando un retroscena inedito: “A Roma io ed Elly siamo coinquiline, fino a fine mese staremo insieme, è una sistemazione condivisa ma temporanea come spesso capita ai parlamentari. Se la casa è grande? No, sono due stanze, un bagno ed un cucinino. Ma tanto lei non c’è mai e anche io non ci sono spesso”.

Gribaudo ha raccontato di aver iniziato la convivenza a ottobre, subito dopo la disfatta alle elezioni politiche di settembre 2022, che nessuna delle due ha il tempo di fare la spesa e che presto si separeranno: “Andremo via tutte e due. Abitare da sola? Vediamo, il problema è che abbiamo poco tempo per cercare. Come al solito ci arrangeremo”. Gribaudo, originaria di Cuneo, ha coordinato i comitati per Elly Schlein in occasione delle primarie del Pd.